В РФ могут начать штрафовать продавцов за сбор данных покупателей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству 16 мая рассмотрит законопроект о штрафах для продавцов за необоснованный сбор данных покупателей.

Как сообщает "Парламентская газета", изменения буду внесены в КоАП РФ. Штрафы составят для должностных лиц от 5 до 10 тысяч рублей, а для юридических лиц – от 30 до 50 тысяч рублей.

Ранее депутаты Госдумы в третьем чтении приняли закон о защите прав потребителей. Документ направлен на пресечение необоснованного сбора персональных данных, а также включения в договоры условий, которые навязывают дополнительные товары или услуги. Так, продавцам будет запрещено отказывать клиентам в заключении, исполнении или расторжении договоров, если те не разрешили использовать свои персональные данные.

Как объяснил спикер Госдумы Вячеслав Володин, сегодня многие компании собирают номера телефонов, адреса электронных почт и другие сведения. Новый закон призван это исправить.

