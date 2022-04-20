ГД приняла закон о запрете необоснованного сбора персональных данных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Депутаты Госдумы в окончательном, третьем чтении приняли закон о защите прав потребителей. Документ направлен на пресечение необоснованного сбора персональных данных, а также включения в договоры условий, которые навязывают дополнительные товары или услуги.

Так, продавцам и другим исполнителям тех или иных услуг будет запрещено отказывать клиентам в заключении, исполнении или расторжении договоров, если те не разрешили использовать свои персональные данные. Как объяснил спикер Госдумы Вячеслав Володин, сегодня многие компании собирают номера телефонов, адреса электронных почт и другие сведения. Новый закон призван это исправить.

Кроме того, документ вводит перечень недопустимых условий при заключении договоров. Например, нельзя будет устанавливать штрафы за отказ потребителя исполнять договор, а также оказывать дополнительные платные услуги без согласия клиента. Эта часть закона распространяется в том числе на договоры, заключенные до его вступления в силу, которое должно состояться 1 сентября 2022 года.

Ранее группа депутатов и сенаторов разработала законопроект об экстерриториальности российского законодательства о персональных данных. Предполагается, что операторы таких данных должны будут сообщать уполномоченным органам власти о намерении их трансграничной передачи. В случаях когда такая процедура несет угрозы для обороны, безопасности и основ конституционного строя страны, она может быть ограничена по решению Роскомнадзора.

До этого в Минцифры предложили ввести крупные оборотные штрафы в отношении компаний, которые допустили утечку персональных данных пользователей. Глава ведомства Максут Шадаев привел в пример практику зарубежных стран, где подобные наказания могут достигать десятков миллионов долларов.

