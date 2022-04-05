В ГД внесут законопроект об усилении защиты персональных данных россиян

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Законодательство РФ о персональных данных будет действовать и за пределами государства, следует из разработанного группой депутатов и сенаторов проекта закона об усилении защиты персональных данных россиян.

"Вводится экстерриториальность применения российского законодательства о персональных данных. Устанавливается возможность вмешательства уполномоченных органов власти в вопросы обработки персональных данных российских граждан на территории других государств", – отмечается в пояснительной записке.

Согласно документу, совершенствуется порядок трансграничной передачи персональных данных, кроме того, устанавливается обязанность операторов сообщать уполномоченным органам власти о намерении трансграничной передачи персональных сведений.

В определенных случаях, если есть угрозы для обороны, безопасности и основ конституционного строя подобная передача данных может быть ограничена по решению Роскомнадзора.

1 апреля глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что в ближайшее время в Госдуму будет внесен законопроект, призванный усилить на законодательном уровне защиту персональных данных пользователей и, соответственно, ужесточить требования к операторам обработки этих данных.

Позднее Минцифры предложило ввести крупные оборотные штрафы в отношении компаний, которые допустили утечку персональных данных пользователей.

