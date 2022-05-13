"Wow эффект": фильтр плачущего лица

Плачущий смайл уходит на покой. На смену грустных эмодзи и прочих стилизованных картинок пришли новые технологии. Интернет одержим фильтром плачущего лица. Ролики с людьми резко сменяющих настроение заполонили соцсети.

Маска, которая меняет любое выражение лица на плаксивое, работает с помощью нейросетей. В отличии от других похожих фильтров, этот выглядит более реалистично.

Подробнее – в программе "Wow эффект"

