"Wow эффект": виртуальная железнодорожная станция в Японии

На кадрах изображена железнодорожная станция в японском городе То яма. Снято как будто на смартфон пассажиром на перроне. Однако это виртуальная реальность. Ее создал художник Лоренсо Драго.

Видео быстро стало популярным в Сети, ведь виртуальное пространство выглядит предельно реалистичным. Подробнее – в программе "Wow эффект".