"Wow эффект": приключения Шурика в Elder Ring

Шурику устроили приключения в Elder Ring. Это приключенческая боевая игра, которую помогал создавать Джорд Мартин, автор "Песнь Льда и Пламени".

Героя фильма "Кавказская пленница" отправили туда с помощью монтажа. А для нескольких сцен был создан персонаж внешне похожий на Шурика.

Подробнее – в программе "Wow эффект".