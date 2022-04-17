Западные бренды кофе приостанавливают работу в РФ

Западные бренды кофе покидают российский рынок. Итальянский производитель Lavazza объявил о приостановке деятельности в России.

Другой известный зарубежный игрок – финская Paulig – ушел из РФ еще в марте. Компания закрыла свой завод обжарки в Твери. Кто заполнит свободную нишу, и что сейчас с ценами на кофе? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.