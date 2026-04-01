01 апреля, 09:04

Город

Дополнительный МФЦ начал работу в Троицке

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Дополнительный офис "Мои документы" начал работать в Троицке. Он расположен в торговом центре по адресу Нововатутинский проспект, дом 6, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Площадь офиса составляет более 1,5 тысячи квадратных метров. Для посетителей доступны 39 окон приема и зона электронных услуг с 10 компьютерами. Центр открыт каждый день с 08:00 до 20:00.

Замдиректора по инфраструктуре и безопасности МФЦ Дмитрий Шульгин рассказал, что при выборе помещения для нового центра госуслуг в Троицке учли главное пожелание жителей – доступность для маломобильных граждан.

На парковке ТЦ выделены места для инвалидов, сам вход в офис отвечает требованиям безбарьерной среды. Внутри МФЦ оборудовали ресепшн с адаптированной столешницей и расширенное окно приема, добавил Шульгин.

Помещение для офиса оформлено в стиле центре "Мои документы". Там установлена современная мебель, для граждан с детьми оборудована комната матери и ребенка, а также игровой уголок. Для людей, желающих вступить в брак без проведения торжественной церемонии, подготовлен отдельный кабинет.

В зоне ожидания гости могут заполнить документы, зарядить гаджеты, выпить кофе и отдохнуть. Также работают терминалы оплаты, банкомат, вендинговые аппараты и зона обмена книгами. Кроме того, там размещен выставочный стенд проекта "Москва – с заботой об истории".

Записаться в МФЦ москвичи могут через мессенджер MAX. В чат боте "Мои документы Москвы" можно проверить готовность к приему, отсканировать и сохранить в цифровом профиле необходимые документы.

Ранее сообщалось, что центр "Мои документы" в районе Дорогомилово закрылся на ремонт. В здании обновят системы противопожарной защиты. До завершения работ горожане могут получить готовые документы в МФЦ района Филевский Парк по адресу улица Новозаводская, дом 25, корпус 1.

Вместо магазинов в столичных ТЦ может появиться больше спортзалов и МФЦ

