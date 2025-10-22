Свыше 2,2 млн электронных услуг оказало отделение СФР москвичам в 2025 году

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Отделение Социального фонда России (СФР) по Москве и Московской области с начала 2025 года оказало жителям региона более 2,2 миллиона услуг в электронном виде, сообщила пресс-служба фонда.

"Ежедневно специалисты отделения СФР по Москве и Московской области оформляют меры соцподдержки и выплаты семьям с детьми, пенсионерам, людям с инвалидностью, участникам СВО и их близким", – рассказали в соцфонде.

В СФР подчеркнули, что на портале "Госуслуги" доступно более 100 различных сервисов фонда, охватывающих все ключевые категории населения.

Семьи с детьми могут дистанционно подать заявление на детские пособия, распорядиться средствами материнского капитала или проверить остаток на счете, отметили в СФР. Работающие граждане имеют возможность получить полную информацию о состоянии своего индивидуального лицевого счета, сведения о трудовом стаже и сформированных пенсионных правах.

"У граждан пенсионного возраста есть возможность удаленно выбрать способ получения пенсии и социальных выплат от отделения Соцфонда, узнать о виде пенсии и ее размере", – подчеркивается в публикации.

Люди с инвалидностью могут через интернет оформить электронный сертификат на технические средства реабилитации, запросить компенсацию стоимости полиса ОСАГО или выбрать форму предоставления набора социальных услуг.

Для тех, кто предпочитает личное обращение, в регионе продолжают работать 114 клиентских служб Социального фонда, где каждую последнюю субботу месяца проводится дополнительный прием граждан в цифровой зоне, отметили в фонде. Для доступа ко всем электронным услугам необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале "Госуслуги", которую можно оформить в любой клиентской службе СФР или МФЦ.

Ранее сообщалось, что столичное отделение СФР с начала года оплатило более 6 миллионов электронных больничных на общую сумму свыше 106 миллионов рублей. Электронный формат, действующий с 2022 года, упростил взаимодействие между врачами, работодателями и сотрудниками.