Новости

Новости

01 апреля, 09:08

Причал "Парк "Фили" речных электросудов временно не работает

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Причал "Парк "Фили", обслуживающий первый маршрут регулярного речного электротранспорта, временно недоступен для посещений, предупредила пресс-служба Дептранса Москвы.

В департаменте заявили, что решение о закрытии пристани было принято в связи с повышением уровня воды в водохранилищах во время весеннего половодья. В частности, в этот период осуществляется усиленный сброс воды, который и может привести к ограничениям в доступности причалов.

При этом, как уточнили в департаменте, электросуда были переведены на маршрут "Киевский" – "Сердце Столицы".

В конце прошлого месяца в Москве усилили контроль за причалами, набережными и тоннелями на время весеннего половодья. В городе реализовали комплекс превентивных мер, чтобы не допустить подтопления инженерных сооружений.

Например, специалисты проверили насосы в транспортных тоннелях и подземных пешеходных переходах, привели в порядок смотровые и сточные колодцы, очистили зумпфы от ила и грязи. В настоящее время особое внимание продолжает уделяться объектам в зоне подтоплений, за которыми ведется круглосуточное наблюдение.

Причал "Парк "Фили" временно закрылся

