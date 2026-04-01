Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Началась подготовка столичных набережных к открытию летней навигации. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"Всего приведем в порядок 82 набережные, в том числе расположенные в центре города Москворецкую, Раушскую, Кремлевскую, Берсеневскую и Крымскую", – сказал Бирюков.

Заммэра отметил, что на набережных проведут работы по очистке, промывке и ремонту сооружений. Также в данных зонах будут планово проводится работы по локальной замене облицовки и ограждений, а также пескоструйной очистке гранита.

Кроме того, запланированы мероприятия по устранению дефектов в швах гранитной облицовки на ряде набережных. Данный вид ремонта проводится с периодичностью раз в пять лет.

Ранее в рамках весенней уборки в столице промыли Живописный мост. Специалисты очистили лестничные сходы, перила и бетонные арки. В работах также задействовали поливомоечную машину и автовышку.

