Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
01 апреля, 09:14

Транспорт

Началась подготовка столичных набережных к открытию летней навигации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Началась подготовка столичных набережных к открытию летней навигации. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"Всего приведем в порядок 82 набережные, в том числе расположенные в центре города Москворецкую, Раушскую, Кремлевскую, Берсеневскую и Крымскую", – сказал Бирюков.

Заммэра отметил, что на набережных проведут работы по очистке, промывке и ремонту сооружений. Также в данных зонах будут планово проводится работы по локальной замене облицовки и ограждений, а также пескоструйной очистке гранита.

Кроме того, запланированы мероприятия по устранению дефектов в швах гранитной облицовки на ряде набережных. Данный вид ремонта проводится с периодичностью раз в пять лет.

Ранее в рамках весенней уборки в столице промыли Живописный мост. Специалисты очистили лестничные сходы, перила и бетонные арки. В работах также задействовали поливомоечную машину и автовышку.

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика