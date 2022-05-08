Новые турникеты появились на станции "Рижская" столичного метро

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Новые турникеты появились на станции "Рижская" столичного метрополитена. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента транспорта Москвы.

Турникеты принимают банковские карты, а скорость их считывания увеличилась в несколько раз.

"Также можно пользоваться "Тройкой", "Единым" и социальными картами. Турникеты, отмеченные специальным стикером, принимают оплату по Face Pay", – добавил заммэра Максим Ликсутов.

По его словам, власти столицы по поручению Сергея Собянина продолжают внедрять высокотехнологичное отечественное оборудование в транспортную инфраструктуру. В 2022 году все турникеты метро и МЦК будут оснащены возможностью приема банковских карт.

Накануне станцию "Рижская" Калужско-Рижской линии метро открыли после реконструкции. Она заняла свыше 1,5 лет. Теперь на станции будут работать четыре эскалаторные ленты вместо прежних трех. В вестибюле установили шесть новых турникетов и заменили вентиляционные коробы.

Помимо этого, специалисты заменили 580 квадратных метров напольного гранита. Была отреставрирована вся пассажирская зона – 42 исторических светильника. Для дополнительного эскалатора изготовили еще 21 торшер. Также восстановили 19 деревянных дверей.

