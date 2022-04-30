Кабмин РФ одобрил упрощение трудоустройства иностранных IT-специалистов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Правительство России одобрило упрощение процедур трудоустройства иностранных IT-специалистов, передает РИА Новости.

"Одобрить проект федерального закона О внесении изменений в Федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в РФ", доработав в части получения членами семей иностранных IT-специалистов вида на жительство в упрощенном порядке", – указано на сайте кабмина.

Документ рекомендован к внесению на рассмотрение в Госдуме.

В правительстве также отметили, что новый закон предусматривает упрощение получения вида на жительство для иностранных IT-специалистов, приезжающих для работы в аккредитованных организациях.

Правительство РФ накануне, 30 апреля, внесло в Госдуму законопроект о праве получения вида на жительство в упрощенном порядке для иностранных IT-специалистов. Из списка обязательных требований для иностранных работников предлагается исключить получение разрешения на временное проживание.