В ГД внесли законопроект о праве упрощенного получения ВНЖ для IT-специалистов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о праве получения вида на жительство в упрощенном порядке для иностранных IT-специалистов. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно документу, из списка обязательных требований для иностранных работников предлагается исключить получение разрешения на временное проживание. Такие же правила предлагается распространить на членов семей приглашенных экспертов.

В законопроекте прописано, что подобный упрощенный порядок получения вида на жительство может быть доступен для IT-специалистов, которые приезжают работать в аккредитованных организациях.

Ранее сообщалось, что Минтруд и МВД разработали законопроект, упрощающий выдачу вида на жительства иностранным IT-специалистам. Уточнялось, что данная инициатива распространяется на работников из стран СНГ, а не на европейских экспертов.