В ГД внесли законопроект о праве упрощенного получения ВНЖ для IT-специалистов

28 апреля, 22:06
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о праве получения вида на жительство в упрощенном порядке для иностранных IT-специалистов. Об этом сообщает РИА Новости.
Согласно документу, из списка обязательных требований для иностранных работников предлагается исключить получение разрешения на временное проживание. Такие же правила предлагается распространить на членов семей приглашенных экспертов.
В законопроекте прописано, что подобный упрощенный порядок получения вида на жительство может быть доступен для IT-специалистов, которые приезжают работать в аккредитованных организациях.
Ранее сообщалось, что Минтруд и МВД разработали законопроект, упрощающий выдачу вида на жительства иностранным IT-специалистам. Уточнялось, что данная инициатива распространяется на работников из стран СНГ, а не на европейских экспертов.
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