Москвичам рассказали о погоде во вторник

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Во вторник, 17 мая, в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода и дождь. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

"Максимальная температура воздуха в Москве составит +11...+13 градусов, по области – +8...+13 градусов. Ветер северо-западного направления – 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 739 миллиметров ртутного столба", – говорится в сообщении.

Относительная влажность воздуха в столице прогнозируется на уровне 65%.

Ранее главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова рассказала Москве 24, что четверг, 19 мая, окажется самым холодным днем в столице на этой неделе. По словам синоптика, погода в этот период будет отставать от нормы на 3–4 градуса.