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Город

07:38

Москва выставила на торги 36 объектов недвижимости под ведение бизнеса

город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Е. Самарина

Москва продаст на торгах 36 объектов недвижимости. Заявки на участие в открытых аукционах принимаются с 30 мая по 20 июня включительно, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов уточнил, что на западе предлагаются 10 лотов, на юго-западе – 6, на севере, северо-востоке и в центре – по 4 объекта. В свою очередь, на юге предлагается 3 объекта, на юго-востоке – 2. Также на востоке предлагается одно помещение и два здания, одно из которых с земельным участком.

По словам Ефимова, собственники смогут открыть микропредприятия, а в самом просторном помещении площадью более 1,5 тысячи квадратных метров возможно открыть крупный торговый объект.

Ранее сообщалось, что 18 объектов выставили на аукцион по аренде нежилых помещений в Москве. В них столичные предприниматели смогут открыть кафе, офисы или медцентры.

Узнать об идущих торгах, а также изучить перечень необходимых документов можно в разделе "Имущество от города" на инвестиционном портале Москвы. Кроме того, можно воспользоваться услугой по подпору помещений по заданным параметрам, которую предоставляет государственная консалтинговая компания "Малый бизнес Москвы".

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