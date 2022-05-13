18 нежилых помещений выставлены на торги в пяти округах Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

18 объектов выставили на аукцион по аренде нежилых помещений в Москве. В них столичные предприниматели смогут открыть кафе, офисы или медцентры, сообщает пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Больше всего (объектов. – Прим. ред.) – десять – находятся в Зеленограде. На западе Москвы предлагается пять помещений, два – в центре, одно – на севере", – рассказал заммэра Владимир Ефимов.

Самый большой из выставленных на торги объектов располагается в Крылатском. Его площадь составляет 652,9 квадратного метра, а стоимость аренды за квадратный метр – 4 тысячи рублей. Помещение сдается на срок 11 месяцев. Арендатор может открыть там кафе.

Самые компактные помещения расположены в Зеленограде: на улице Юности предусмотрены 9 объектов под офисы, площадь самого большого из которых не превышает 51 квадратного метра.

Глава столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков отметил, что наибольшим спросом у предпринимателей пользуются помещения в центре города. По одному объекту сейчас можно арендовать в Мещанском районе и Замоскворечье.

Узнать об идущих торгах, а также изучить перечень необходимых документов можно в разделе "Имущество от города" на инвестиционном портале Москвы. Кроме того, можно воспользоваться услугой по подпору помещений по заданным параметрам, которую предоставляет государственная консалтинговая компания "Малый бизнес Москвы".

Ранее стало известно, что 79 столичных компаний нашли места для работы с момента запуска сервиса "Помещения в аренду" в 2020 году. Сервис был создан с целью предоставить для стартапов и инновационных предприятий условия, в которых они смогут сконцентрироваться на развитии продукта, не отвлекаясь на операционные задачи.

