Москвичам рассказали о сервисе "Помещения в аренду"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С момента запуска сервиса "Помещения в аренду" места для работы нашли 79 столичных компаний, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Информационный ресурс появился в 2020 году на платформе Московского инновационного кластера (МИК) для содействия стартапам и инновационным компаниям в подборе подходящих помещений.

Глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин рассказал, что цель проекта – создать для инноваторов условия, в которых они смогут сконцентрироваться на развитии продукта, не отвлекаясь на операционные задачи.

"Для этого мы развиваем систему сервисов на платформе i.moscow. Как и все продукты Московского инновационного кластера, сервис "Помещения в аренду" абсолютно бесплатный. За время его работы были подобраны помещения для 79 компаний общей площадью 34 тысячи квадратных метров", – уточнил он.

В базе сервиса есть площадки для работы различных сегментов молодого и высокотехнологичного бизнеса, в частности производственные и лабораторные помещения, офисы и склады. Искать помещение на платформе можно самостоятельно или с помощью персонального менеджера, который подберет нужные площади, исходя из требований компании. Если менеджер не найдет оптимальные предложения на платформе, он займется поиском на открытом рынке.

Сервисом пользуются не только технологические компании, но и собственники коммерческой недвижимости, поскольку самостоятельно найти арендатора иногда не так легко.

В этом году базу пополнили свыше 180 новых помещений общей площадью свыше 390 тысяч квадратных метров.

Ранее платформа i.moscow инновационного кластера столицы запустила сервис "Свои технологии", объединяющий различные меры по поддержке компаний, участвующих в импортозамещении.

Там собраны все существующие в городе инструменты для импортозамещения. Это не только меры финансовой поддержки, но и сервисы по поиску партнеров, специалистов, помещений, технологий и инвестиций. Сейчас там представлены 11 программ, их список будет пополняться.

Продукты и услуги российских компаний собрали в разделе "Маркетплейс Москвы", на сегодняшний день он объединяет более 500 тысяч продуктов и порядка 100 тысяч услуг. На платформе также был представлен сервис подбора помещений в аренду для локализации производства, а на "Карте инновационных решений" собрали технологии, которые готовы к внедрению, а также запросы на поиск продуктов и сервисов для столицы.

Среди инструментов имеется и "Биржа контрактного производства", созданная для поиска заказов и подрядчиков в любом российском регионе. Отмечается, что "Биржа" гарантирует возможность выбрать лучшее предложение по стоимости, датам и логистике. Кроме того, благодаря данному сервису представители бизнеса могут выпускать товары без дополнительных вложений, а потенциальные исполнители – загружать свободные мощности и получать дополнительную прибыль.