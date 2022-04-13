Участок под многофункциональный комплекс в Южном Бутове выставят на торги

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Южном Бутове на торги выставят земельный участок под строительство многофункционального комплекса, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Уточняется, что решение о выставлении на торги участка, расположенного по адресу Варшавское шоссе, з/у 217А, приняла градостроительно-земельная комиссия (ГЗК).

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова рассказала, что на площади около 1,42 гектара планируется возвести многофункциональный комплекс общей площадью 18 469 квадратных метров.

Предполагается, что в комплексе разместят объекты культуры, торговли, общепита, развлечений и спорта.

Ранее столица выставила на торги четыре земельных участка под строительство физкультурно-оздоровительных комплексов. Общая площадь объектов составляет 1,3 гектара.

На участках могут появиться крытые катки, теннисные корты, бассейны, площадки для волейбола, футбольные и хоккейные площадки, поля для гольфа и другие спортивные объекты.

