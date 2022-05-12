Путин допустил, что в 2022 году будет собран рекордный урожай зерна

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Владимир Путин заявил, что в 2022 году может быть собран рекордный урожай зерна за всю историю России.
"В этом году ожидается хороший урожай. По оценкам специалистов, конечно, это предварительные оценки, но все-таки, сбор зерна может составить 130 миллионов тонн, в том числе 87 миллионов тонн пшеницы", – уточнил глава государства.
На совещании по экономическим вопросам президент подчеркнул, что ожидаемый урожай позволит обеспечить внутренние потребности России, а также нарастить поставки для партнеров на глобальном рынке.
Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов отверг обвинения США в причастности России к продовольственному кризису. Он отметил, что заявления о действиях страны в акватории Азовского и Черного морей "переворачивают все с ног на голову".
Дипломат подчеркнул, что доставка продовольствия затруднена из-за того, что украинские военные минируют акватории портов, однако Россия готова добросовестно выполнять обязательства по экспортным контрактам в части сельскохозяйственных товаров и удобрений.
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