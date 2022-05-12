Посол РФ отверг обвинения США в адрес России о продовольственном кризисе

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Соединенные Штаты, утверждая, что кризис продовольственного снабжения происходит из-за действий России в акватории Азовского и Черного морей, сознательно переворачивают все с ног на голову, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"Киевские власти минируют акватории портов, не давая судам доставлять провизию и прочие товары в другие государства. При этом наши попытки согласовать открытие гуманитарных коридоров по-прежнему остаются без внимания", – приводятся слова дипломата в телеграм-канале посольства.
Антонов подчеркнул, что Россия глубоко обеспокоена ситуацией, сложившейся на международных продовольственных рынках, и будет добросовестно исполнять свои обязательства по экспортным контрактам в части сельскохозяйственных товаров и удобрений.
По мнению главы российского диппредставительства, в Вашингтоне не желают отвечать за свои внешнеэкономические промахи. Ранее дипломат уже указывал, что Соединенные Штаты не собираются признавать, что их действия провоцируют продовольственный кризис.
Ранее экономист Егор Клопенко поделился мнением, что мировой продовольственный кризис, о котором говорят в западных СМИ, искусственный. В нем нет никакой климатической подоплеки. Эксперт считает, что к такой ситуации привели действия ряда стран.
Он добавил, что даже в случае полного прекращения поставок из других государств россиянам не грозит голод, поскольку Россия является мировым лидером по производству зерна, гречки, ячменя и семян льна. Кроме того, страна практически полностью обеспечивает себя в производстве яиц, картофеля, овощей и сахара.
До этого глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Россия никак не способствовала проблемной ситуации с продовольствием в мире. По его словам, возникшие сложности стали следствием запретов и незаконных санкций со стороны стран Запада.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Эксперт рассказал, когда мир может столкнуться с дефицитом продовольствия
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