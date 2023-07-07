Кассационный суд Италии отменил решение об экстрадиции в США Артема Усса

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Кассационный суд Италии отменил решение об экстрадиции российского предпринимателя Артема Усса, задержанного в Италии по запросу США и позже скрывшегося, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство ANSA.

По его данным, такое решение принято в связи с тем, что Усс больше не находится на национальной территории Италии. Как объяснил адвокат россиянина, это решение касается экстрадиции в США и меры по содержанию под стражей или домашним арестом.

Он добавил, что пока нет обоснования решения, нельзя сказать, сняты ли с Усса обвинения в контрабанде нефти, поскольку генпрокуратура объяснила отмену экстрадиции именно на основании того, что этот пункт обвинения не считается в итальянском законодательстве преступлением.

В то же время отмечается, что по факту побега Усса из-под домашнего ареста расследование продолжается.

В октябре 2022 года Усс и еще четыре человека были обвинены в уклонении от санкций и отмывании денежных средств. Российское диппредставительство в Италии заявляло, комментируя его арест, что сотрудники Генконсульства РФ в Милане смогли встретиться с предпринимателем дважды.

В конце ноября миланский апелляционный суд отпустил российского предпринимателя под домашний арест, во время которого он должен был дожидаться своей экстрадиции в США. Уже в январе 2023-го суд Милана запросил у Вашингтона дополнительные доказательства вины Усса. В случае экстрадиции в США мужчине могло грозить 75 лет лишения свободы.

23 марта этого года Усс избавился от электронного браслета и сбежал из-под ареста. В начале апреля предприниматель прибыл в РФ. Он объяснил, что мотивом для побега стали его сомнения относительно объективности правосудия в Италии.

Позже власти Италии сообщили об аресте виллы предпринимателя и его активов на сумму около 160 тысяч евро.



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