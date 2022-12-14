В посольстве РФ назвали фантазиями данные о работе задержанного в Эстонии россиянина в ФСБ

Фото: РИА Новости/Вадим Анцупов

Информация о том, что задержанный в Эстонии россиянин Вадим Конощенок, является сотрудником ФСБ, – не более чем фантазии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщения посольства РФ в Таллине.

В дипмиссии рассказали, что Конощенок родился в Таллине и проживает в Эстонии по постоянному виду на жительство. У него шестеро детей.

"По существу речь идет об очередном захвате в заложники российского гражданина, что стало обычной практикой для американской юстиции", – отметили в посольстве.

Задержание Конощенка в дипмиссии назвали провокацией. Там отметили, что это произошло в результате "антироссийской истерии", которая охватила Запад. Таким образом недружественные страны хотят запугать соотечественную диаспору и показать уязвимость тех, кто ведет бизнес с Россией.

Суд должен принять решение о депортации задержанного в течение ближайшие 60 дней. В посольстве же получили уведомление о задержании Конощенка 12 декабря. Его подозревают в контрабанде запрещенных для экспорта в РФ санкционных товаров.

"По сообщениям местных СМИ, он был участником группы, в которую, помимо него, входили еще четыре гражданина России и два – США, пытавшейся осуществить экспорт из США ни много ни мало электронных компонентов для разработки ядерного и гиперзвукового оружия. Абсурдный характер таких обвинений очевиден", – отметили в посольстве.

Сотрудник консульского отдела посетил россиянина в Таллинской тюрьме 14 декабря. В дипмиссии уточнили, что его просьбы будут рассмотрены в установленном порядке.



У Конощенка есть адвокат, россиянин отрицает все обвинения.

Ранее сообщалось, что США добиваются экстрадиции из Эстонии Конощенка. К материалам дела также была приложена фотография мужчины в форме полковника ФСБ и электронная переписка, где обвиняемый открыто назвал себя полковником Федеральной службы безопасности.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!