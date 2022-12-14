Москва ответит на задержание гражданина РФ по запросу США в Эстонии – МИД

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Россия ответит на задержание гражданина РФ Вадима Конощенка в Эстонии по запросу США. Об этом заявил замглавы МИД РФ Евгений Иванов.

"Мы не потерпим такого, это уже не первый раз происходит, это неприемлемая практика – задержание наших граждан за рубежом, и каждый раз будем реагировать на это", – цитирует Иванова РИА Новости.

По его словам, выяснением обстоятельств дела займется посольство РФ в Эстонии. В настоящее время РФ не имеет подробной информации о задержании и не изучала материалы дела. Российские дипломаты направят запрос на встречу с Конощенком.

В США уверены, что Конощенок является сотрудником российской ФСБ. Его обвиняют в получении санкционной продукции из США и ее переправке из Эстонии в Россию.

Вместе с ним под стражу в США взяли Алексея Браймана и Вадима Ермоленко, которых также подозревают в закупках для российских потребителей западной продукции военного и двойного назначения в обход американских санкций. Прокуратура предложила отпустить их под залог в 250 тысяч и 500 миллионов долларов.



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