Обвиненный в США в киберпреступлениях Клюшин не пошел на сделку со следствием – посол РФ

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Россиянин Владислав Клюшин, осужденный и ожидающий избрания меры пресечения в США, отказался идти на сделку со следствием. Об этом сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов.

"Делались намеки в отношении возможной сделки. Я подтверждаю, что наш соотечественник от сделки отказался, поскольку считает свой арест несправедливым", – цитирует его РИА Новости.

Антонов предположил, что в случае оглашения срока тюремного заключения для Клюшина его сторона оспорит вердикт. Он уверен, что команда россиянина приложит усилия не только для уменьшения срока, но и полного освобождения бизнесмена.

Дипломат отметил, что в "американских застенках" ходят разговоры о 20-летнем или еще большем сроке тюремного заключения для россиянина. Приговор Клюшину вынесут 23 мая. После этого, уточнил Антонов, будет открыт процесс, в ходе которого также определят материальный ущерб.

"Самое главное, что вменяют нашему соотечественнику, – это некий сговор. Как действует американская Фемида, вам прекрасно известно. Для этого достаточно посмотреть американские газеты", – сказал он.

Вместе с тем Антонов сообщил, что говорить публично о возможности обмена заключенного в рамках двустороннего процесса между США и РФ нецелесообразно.

Клюшина арестовали в Швецарии в июне 2021 года по запросу США. Позже его экстрадировали в США и обвинили в инсайдерской торговле на десятки миллионов долларов с участием нескольких людей, которые являлись его сообщниками.

