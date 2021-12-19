Российского бизнесмена Клюшина экстрадировали из Швейцарии в США

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Российского бизнесмена Владислава Клюшина экстрадировали из Швейцарии в США. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на сообщение швейцарского Федерального управления юстиции.

По данным ведомства, россиянина задержали в Цюрихе. Во время перелета его сопровождали американские полицейские.

Ранее стало известно, что Клюшина обвиняют в инсайдерской торговле на десятки миллионов долларов с участием нескольких сообщников. Ему грозила экстрадиция в Соединенные Штаты.

Сообщалось также, что решение о его передаче американским властям может быть обжаловано в Федеральном уголовном суде Швейцарии.

Позднее сообщалось, что ведомство отклонило жалобу адвокатов на решение о выдаче россиянина. По словам пресс-секретаря посольства России в Берне Владимира Хохлова, защита гражданина РФ передала жалобу в Европейский суд по правам человека с просьбой приостановить экстрадицию.