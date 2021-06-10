МИД занимается ситуацией с арестом россиянина Клюшина в Швейцарии – Захарова

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Министерство иностранных дел РФ занимается инцидентом с арестом в Швейцарии россиянина Владислава Клюшина по запросу США. Об этом сообщила представитель МИД в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

"МИД уже этим несколько месяцев занимается", – уточнила она.

Захарова также добавила, что российское посольство активно вовлечено в защиту прав гражданина РФ.

Ранее стало известно, что в Швейцарии по запросу США арестовали гражданина РФ Владислава Клюшина. Его обвиняют в инсайдерской торговле на десятки миллионов долларов с участием нескольких сообщников. Ему грозит экстрадиция в Соединенные Штаты.

Решение о его передаче американским властям может быть обжаловано в Федеральном уголовном суде Швейцарии.