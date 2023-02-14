Присяжные в американском суде признали Владислава Клюшина виновным в киберпреступлениях

Фото: U.S. Attorney’s Office via AP

Присяжные федерального суда в Бостоне вынесли обвинительный вердикт гражданину РФ Владиславу Клюшину по делу о киберпреступлениях. Об этом информирует агентство Reuters.

По данным СМИ, Клюшина признали виновным в преступном сговоре, мошенничестве с применением электронных средств и мошенничестве с ценными бумагами.

В декабре 2021 года россиянина экстрадировали из Швейцарии в США. Его задержали в Цюрихе. Во время перелета Клюшина сопровождали полицейские Штатов.

Россиянина обвинили в инсайдерской торговле на десятки миллионов долларов с участием нескольких людей, которые являлись его сообщниками.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!