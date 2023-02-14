Адвокат сообщил о намерении обжаловать приговор россиянину Клюшину

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Защита гражданина России Владислава Клюшина намерена обжаловать его приговор. Об этом РИА Новости сообщил его адвокат Максим Немцев.

"Мы разочарованы, но уважаем вердикт присяжных. Мы намерены обжаловать различные вопросы, включая допустимость предвзятых статистических доказательств", – заявил он.

Немцев добавил, что оглашение приговора Клюшину назначено на 4 мая 2023 года.

В декабре 2021 года россиянина экстрадировали из Швейцарии в США. Его задержали в Цюрихе. Во время перелета Клюшина сопровождали полицейские Штатов.

Россиянина обвинили в инсайдерской торговле на десятки миллионов долларов с участием нескольких людей, которые являлись его сообщниками.

Накануне присяжные суда в Бостоне вынесли обвинительный вердикт Клюшину. Его признали виновным в преступном сговоре, мошенничестве с применением электронных средств и мошенничестве с ценными бумагами.



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