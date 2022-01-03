Задержанный в США бизнесмен Клюшин мог иметь доступ к данным ГРУ – СМИ

21:27
Фото: AP Photo/Andrew Harnik
Российский бизнесмен Владислав Клюшин, предположительно, имел доступ к документам ГРУ, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным агентства, у Клюшина был доступ к документам, относящимся ко взлому серверов Демократической партии США во время президентских выборов 2016 года.
Эти документы, по словам источников, доказывают, что за взломом стоит команда, связанная с российской военной разведкой, которую американские компании по кибербезопасности назвали Fancy Bear или APT28.
Кроме того, источники полагают, что эти данные могут впервые предоставить Вашингтону доказательства предполагаемых попыток Москвы повлиять на выборы в США.
В декабре 2021 года Клюшина экстрадировали из Швейцарии в США. Россиянина задержали в Цюрихе. Во время перелета его сопровождали американские полицейские.
До этого сообщалось, что Клюшина обвиняют в инсайдерской торговле на десятки миллионов долларов с участием нескольких сообщников.
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