Троих россиян задержали в Болгарии по делу об экспорте товаров двойного назначения

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В Болгарии задержали троих граждан России по обвинению в экспорте в РФ товаров двойного назначения. Об этом сообщает издание "24 часа" со ссылкой на секретаря МВД Болгарии Живко Коцева.

По его словам, всего по делу об экспорте задержаны 12 фигурантов. Девять из них – иностранцы. Всем задержанным уже предъявили обвинения.

До этого суд в Финляндии оставил в силе арест россиянина Яна Петровского, которого задержали летом по запросу украинских властей. Мужчине вменяют "террористические преступления", совершенные на территориях ЛНР и ДНР в 2014–2015 годах. Украинские власти запросили у Финляндии его экстрадицию.

Кроме того, в Норвегии ранее задержали россиянина, который представился сотрудникам полиции бойцом ЧВК "Вагнер". Его возраст составлял около 20 лет. Позже выяснилось, что задержанным оказался некий Андрей Медведев.

