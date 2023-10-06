В МИД РФ потребовали освободить задержанного на Кипре российского журналиста

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РФ требует немедленно освободить задержанного на Кипре российского журналиста. Соответствующее заявление появилось на официальном сайте министерства иностранных дел России.

Ранее посла Кипра вызвали в МИД РФ из-за задержания в республике журналиста "Российской газеты" Александра Гасюка. Послу выразили категорический протест в связи с инцидентом.

"Есть основания полагать, что к организации этой провокации приложили руку западные спецслужбы. Потребовали от кипрской администрации немедленного освобождения российского корреспондента", – говорится в сообщении министерства.

В ведомстве также подчеркнули, что Москва ждет официальных извинений из-за провокационных действий, в результате которых пострадал не только журналист, но и сотрудник посольства РФ.

В МИД РФ рассказали, что накануне кипрские спецслужбы под предлогом лишения вида на жительство попытались с применением грубой силы задержать Гасюка с целью выдворения из страны. От действий силовиков пострадали работник посольства и сам журналист, которого с травмой руки отправили в камеру.

Дипломаты подчеркивают, что обвинения в якобы неподобающей деятельности Гасюка являются надуманными, как и заявления о том, что он нарушал административный режим пребывания на Кипре. Кроме того, внешнеполитическое ведомство обратило внимание, что МИД и МВД Кипра так и не ответили на запросы российской стороны по данному инциденту.

При этом в "Российской газете" сообщили, что их корреспондент уже возвращается домой.

"Мы ждали этого момента, не выдавали комментариев, чтобы не помешать процессу возвращения нашего корреспондента домой. И сейчас он в самолете: летит на Родину", – отмечается в материале.

Издание поблагодарило всех, кто оказал помощь в разрешении данной ситуации.

Как сообщается в статье, журналиста задержали, когда он находился в автомобиле около дома, где живет со своей семьей. К нему были применены силовые методы, в результате чего он получил травму. Позже мужчину отвезли в больницу.

Ранее сообщалось, что суд в Финляндии оставил в силе арест россиянина Яна Петровского, которого задержали летом по запросу украинских властей. Мужчине вменяют "террористические преступления", совершенные на территориях ЛНР и ДНР в 2014–2015 годах. Украинские власти запросили у Финляндии его экстрадицию.



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