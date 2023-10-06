Посла Кипра вызвали в МИД РФ из-за задержания российского журналиста

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Вызванный в МИД РФ посол Кипра в Москве Кипрос Йоргаллис приехал в ведомство. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Йоргаллис по прибытии к зданию МИД РФ не стал отвечать на вопросы представителей СМИ. По информации источника, вызов посла Кипра связан с силовым задержанием в республике журналиста "Российской газеты" Александра Гасюка.

Ранее министерство иностранных и европейских дел Словакии вызвало представителя посольства России из-за заявления директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина, которое было размещено в период предвыборного моратория перед досрочными парламентскими выборами в республике.

В свою очередь, посольство РФ в Словакии опровергло утверждения о "вмешательстве" в выборы в республике.