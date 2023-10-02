МИД Словакии вызвал представителя дипмиссии РФ из-за заявления о влиянии на выборы

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Министерство иностранных и европейских дел Словакии вызвало представителя посольства России из-за заявления директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина, которые были размещены в период предвыборного моратория перед досрочными парламентскими выборами в республике. Об этом сказано в пресс-релизе ведомства.

"Министерство выражает решительный протест против лживого заявления российской разведки, которое ставит под сомнение честность свободных и демократических выборов в Словакии", – сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что такие действия со стороны России являются недопустимым вмешательством в выборы. Также в МИД Словакии потребовали от РФ прекратить дезинформировать граждан.

"Такие действия подрывают взаимоотношения, а также противоречат принципам международных отношений", – отметили в ведомстве.

В свою очередь, посольство РФ в Словакии опровергло утверждения о "вмешательстве" в выборы, проходящие в республике.

Ранее замглавы Еврокомиссии по вопросам европейских ценностей и транспарентности Вера Юрова заявила, что выборы в парламент Словакии проводились в условиях беспрецедентной дезинформации. По ее словам, в ЕК наблюдали высокий уровень наполнения информационного пространства Словакии материалами ультраправых и иных источников во время выборов.

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