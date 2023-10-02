Замглавы ЕК заявила о дезинформации в ходе парламентских выборов в Словакии

Фото: 123RF/sylv1rob1

Замглавы Еврокомиссии по вопросам европейских ценностей и транспарентности Вера Юрова заявила, что выборы в парламент Словакии проводились в условиях беспрецедентной дезинформации. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова Юровой.

По ее словам, в ЕК наблюдали высокий уровень наполнения информационного пространства Словакии материалами ультраправых и иных источников во время выборов.

Вместе с тем Юрова не стала судить о том, насколько подобная кампания могла повлиять на результаты голосования. Она поздравила партию Smer, которая, по предварительным данным, одержала победу на выборах, и занявшую второе место фракцию PS.

Ранее глава победившей на парламентских выборах партии Smer Роберт Фицо заявил, что Словакия сейчас переживает более серьезные проблемы, чем Украина, поэтому не будет оказывать поддержку Киеву в военном плане.

До этого обозреватель The Guardian Джон Кэмпфнер сообщал, что Словакия может стать новым союзником России в случае победы Роберта Фицо на парламентских выборах.