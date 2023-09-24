В Норвегии задержали россиянина, представлявшегося бойцом "Вагнера"

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Полиция задержала на границе Норвегии россиянина, который представился бойцом ЧВК "Вагнер". Об этом со ссылкой на его адвоката сообщает телеканал NRK.

"Сегодня вечером в Гренсе-Якобсельве по обвинению в попытке пересечь границу Норвегии и России был задержан мужчина в возрасте около 20 лет", – указано в сообщении.

Адвокат Бриньольф Риснес подтвердил норвежскому телеканалу, что задержанным стал его клиент Андрей Медведев. Он также заявил, что Медведев не думал специально пересекать границу.

Ранее посольство России в Норвегии подтверждало, что нелегально перебежавший в страну Медведев хочет вернуться на родину.

До этого стало известно, что МВД Великобритании внесло ЧВК "Вагнер" в список террористических организаций. Принадлежность к ЧВК или ее активная поддержка будут считаться в Великобритании уголовным преступлением, что грозит потенциальным тюремным заключением на срок до 14 лет и штрафом.