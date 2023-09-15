В Кремле не считают, что расследование крушения самолета Пригожина идет медленно

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ход расследования крушения самолета основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

По его словам, в Кремле "абсолютно не считают", что ход расследования крушения воздушного судна Пригожина идет долго.

"Это не простое расследование, не простое происшествие", – заявил Песков.

Он также добавил, что давать комментарии по этой теме пока рано.

Ранее состоялось прощание с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным. Оно прошло в закрытом формате. В пресс-службе главы группы уточнили, что проститься с погибшим можно на Пороховском кладбище. После этого полевого командира ЧВК "Вагнер" Дмитрия Уткина похоронили на федеральном военном мемориале "Пантеон защитников Отечества" в подмосковных Мытищах. Похороны прошли с воинскими почестями.

Бизнес-джет Embraer, на котором находились Пригожин и Уткин, упал в Тверской области 23 августа. Помимо них, членами экипажа были еще 8 человек. Все они погибли.

Следственный комитет РФ после молекулярно-генетических экспертиз подтвердил смерть Пригожина, а также установил личности всех тех, кто находился на борту в момент падения.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что расследование обстоятельств катастрофы проходит исключительно внутри России. По его словам, оно не будет носить международный характер.

СК подтвердил смерть Евгения Пригожина при крушении самолета в Тверской области