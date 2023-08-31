Полевого командира ЧВК "Вагнер" Уткина похоронили в Подмосковье

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Полевого командира ЧВК "Вагнер" Дмитрия Уткина похоронили на федеральном военном мемориале "Пантеон защитников Отечества" в подмосковных Мытищах. Об этом сообщает ТАСС.

Похороны прошли с воинскими почестями. Проститься с экс-офицером военной разведки прибыли родственники, близкие, а также коллеги.

Несколько дней назад состоялось прощание с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным. Оно прошло в закрытом формате. В пресс-службе главы группы уточнили, что проститься с погибшим можно на Пороховском кладбище.

Бизнес-джет Embraer, на котором находились Пригожин и Уткин, упал в Тверской области 23 августа. Помимо них, членами экипажа были еще 8 человек. Все они погибли.

Следственный комитет РФ после молекулярно-генетических экспертиз подтвердил смерть Пригожина, а также установил личности всех тех, кто находился на борту в момент падения.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что расследование обстоятельств катастрофы проходит исключительно внутри России. По его словам, оно не будет носить международный характер.

СК подтвердил смерть Евгения Пригожина при крушении самолета в Тверской области