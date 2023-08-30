МАК не проводит расследование крушения самолета Пригожина

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Межгосударственный авиационный комитет (МАК) не занимается расследованием авиакатастрофы с самолетом главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Об этом сообщила пресс-служба комитета.

"В связи с многочисленными обращениями информируем, что в настоящее время Межгосударственный авиационный комитет не проводит расследование авиационного события, произошедшего с воздушным судном Embraer Legacy 23 августа 2023 года в Тверской области, и не комментирует обстоятельства произошедшего", – сказано в сообщении комитета.

Ранее Россия отказалась от помощи Бразилии в расследовании крушения бразильского самолета Embraer, в котором находился основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что расследование обстоятельств катастрофы с самолетом главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина будет осуществляться исключительно внутри России.

Частный бизнес-джет Embraer, на борту которого находился Евгений Пригожин, разбился в Тверской области 23 августа. Помимо него, в самолете находились полевой командир ЧВК Дмитрий Уткин и еще восемь человек. Все они погибли.

Впоследствии Следственный комитет РФ подтвердил смерть Пригожина. Прощание с основателем ЧВК "Вагнер" прошло 29 августа в закрытом формате.

СК подтвердил смерть Евгения Пригожина при крушении самолета в Тверской области