Экс-президент США Буш удивился своей фотографии с Пригожиным

Фото: AP Photo/Sergei Zhukov, Sputnik, Kremlin Pool Photo

Бывший американский лидер Джордж Буш – младший удивился снимку, на котором он запечатлен с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным. Об этом экс-президент сообщил в интервью, опубликованном на YouTube.

Фотография была сделана более 17 лет назад. В интервью Буш-младший назвал Пригожина шеф-поваром Владимира Путина.

"Нет, что меня шокирует, так это то, что на днях я увидел фотографию саммита "Большой восьмерки" в Санкт-Петербурге, где он (Пригожин. – Прим. ред.) был парнем, который подавал мне еду", – поделился политик.

Речь идет о снимке, который был сделан 14 июля 2006 года. В тот момент Путин со своей бывшей супругой ужинал с Бушем и его женой Лорой. Встреча состоялась в Большом Стрельнинском дворце Санкт-Петербурга. Россия тогда впервые принимала саммит G8.

Частный самолет Embraer, на борту которого находился Пригожин, разбился в Тверской области 23 августа. Помимо него, в самолете был полевой командир ЧВК Дмитрий Уткин и еще восемь человек. Все они скончались.

Следственный комитет РФ подтвердил смерть Пригожина. Прощание с бизнесменом состоялось 29 августа в закрытом формате.

СК подтвердил смерть Евгения Пригожина при крушении самолета в Тверской области