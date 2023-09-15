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МВД Великобритании внесло ЧВК "Вагнер" в список террористических организаций. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление министерства.

"Российская наемническая организация "Группа Вагнера" была признана террористической организацией сегодня (15 сентября) после внесения соответствующего указа на рассмотрение в парламент 6 сентября", – говорится в документе.

Отмечается, что принадлежность к ЧВК или ее активная поддержка будут считаться в Великобритании уголовным преступлением. Это, в свою очередь, грозит потенциальным тюремным заключением на срок до 14 лет и штрафом. Указ незамедлительно вступает в силу, добавили в заявлении.

О том, что британское правительство включит ЧВК "Вагнер" в список террористических организаций, стало известно утром 6 сентября. Министр внутренних дел королевства Суэлла Браверман назвала группу "жестоким и разрушительным инструментом" Владимира Путина.

Позднее эту информацию подтвердил премьер-министр страны Риши Сунак. При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя подобные намерения Великобритании, напомнил, такой структуры фактически не существует.

Песков подтвердил прошедшую встречу Путина с Пригожиным и командирами "Вагнера"