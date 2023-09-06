Великобритания объявит ЧВК "Вагнер" террористической организацией

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Правительство Великобритании включит ЧВК "Вагнер" в перечень террористических организаций. Об этом сообщает британская вещательная корпорация BBC.

Министр внутренних дел королевства Суэлла Браверман считает, что ЧВК "Вагнер" является "жестоким и разрушительным инструментом" Владимира Путина.

"Они террористы, просто и ясно – и этот указ закрепит данный факт в законодательстве Великобритании", – заявила она.

Браверман также утверждает, что деятельность ЧВК в Африке и на Украине угрожает глобальной безопасности и служит политическим целям Кремля.

Проект указа вскоре будет представлен парламенту. Попадание ЧВК "Вагнер" в список террористических организаций поставит ее членов вне закона на территории Великобритании.

Кроме того, оказание поддержки или одобрение деятельности ЧВК станет уголовным преступлением, максимальное наказание за которое составляет 14 лет тюремного заключения.

Ношение символики ЧВК или ее демонстрация будет караться штрафом в размере до 6,3 тысячи долларов или заключением на срок до 6 месяцев. Кроме того, любые активы организации в случае их обнаружения в Великобритании, будут конфискованы.

Ранее сообщалось, что главы МВД Польши и стран Балтии потребовали от Белоруссии вывести со своей территории подразделения ЧВК "Вагнер". Польский министр внутренних дел и администрации Мариуш Каминьский заявил, что на границе Прибалтики с Белоруссией происходит обострение ситуации и отметил, что ЧВК представляет собой "достаточно опасную группу людей".

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