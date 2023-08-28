Польша и Прибалтика потребовали от Минска выдворить ЧВК "Вагнер"

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Главы МВД Польши и стран Балтии потребовали от Белоруссии вывести со своей территории подразделения ЧВК "Вагнер", заявил польский министр внутренних дел и администрации Мариуш Каминьский. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы потребовали от властей в Минске немедленного оставления группой "Вагнер" территории Белоруссии, а также немедленного оставления приграничной территории нелегальными мигрантами, которых туда стягивают белорусские службы", – сказал он после встречи с представителями Литвы, Латвии и Эстонии.

По словам Каминьского, на границе Прибалтики с Белоруссией происходит обострение ситуации. Он также отметил, что ЧВК "Вагнер" представляет собой достаточно опасную группу людей.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявлял, что страна может закрыть границу с Белоруссией из-за нахождения на ее территории бойцов из группы "Вагнер".

Позже стало известно, что правительство Литвы утвердило решение закрыть два из шести КПП на границе.

До этого политолог Георгий Бовт не исключил полного закрытия границ между Польшей, Литвой и Латвией с одной стороны и Белоруссией – с другой. По его словам, страны Запада в вопросе введения различных ограничений перестали видеть разницу между руководством страны и ее народом.



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