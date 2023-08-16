Литва закрывает два КПП на границе с Белоруссией 18 августа

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Правительство Литвы утвердило решение закрыть с 18 августа два из шести контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Белоруссией, сообщает ТАСС.

Такое решение приняли в связи с геополитической обстановкой и для сокращения угроз национальной безопасности.

На какое время приостанавливается работа КПП, не уточняется.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что его страна может закрыть границу в Белоруссией из-за нахождения там бойцов ЧВК "Вагнер". Сделать то же самое он предложил своим коллегам из Польши и Латвии.

Политолог Георгий Бовт не исключил полного закрытия границ между Польшей, Литвой и Латвией с одной стороны и Белоруссией с другой. Он добавил, что страны Запада в вопросе введения различных ограничений перестали видеть разницу между руководством страны и ее народом.