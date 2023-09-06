Премьер Британии подтвердил, что страна объявит ЧВК "Вагнер" террористической организацией

Фото: телеграм-канал "Группа Вагнера"

Великобритания в среду, 6 сентября, объявит ЧВК "Вагнер" террористической организацией. Об этом написал премьер-министр страны Риши Сунак в соцсети X.

Между тем официального представителя Кремля Дмитрия Пескова попросили прокомментировать намерения Великобритании включить группу в список террористов. Он напомнил, что такой структуры фактически не существует.

"Нет, здесь нечего комментировать. Здесь, наверное, можно дополнить, что де-юре такой группы не существует", – заявил он.

О том, что британское правительство включит ЧВК "Вагнер" в список террористических организаций, стало известно утром 6 сентября. Министр внутренних дел королевства Суэлла Браверман заявила, что группа представляет собой "жестокий и разрушительный инструмент" Владимира Путина.

По ее словам, деятельность ЧВК в Африке и на Украине угрожает глобальной безопасности и служит политическим целям Кремля.

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