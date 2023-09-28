Суд Финляндии отказал россиянину в убежище и обязал вернуть детей матери в РФ – СМИ

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Верховный суд Финляндии отказал россиянину в предоставлении убежища для себя и двух незаконно вывезенных из РФ детей, а также постановил вернуть их матери в Россию. Об этом сообщает финское издание Helsingin sanomat.

Как пишет газета, ранее Апелляционный суд Финляндии отклонил требование матери вернуть детей 10 и 12 лет. Отец аргументировал свою позицию военной подготовкой, которую получают несовершеннолетние сыновья в России. Один из них учился в кадетском классе, другой – в классе Юнармии, говорится в сообщении.

По мнению Верховного суда, возвращение не создаст настолько серьезной опасности для детей, чтобы в нем могло быть отказано. Как долго мужчина с мальчиками находится на территории Финляндии, не уточняется.

Ранее сообщалось, что суд в Финляндии оставил в силе арест россиянина Яна Петровского, которого задержали летом по запросу украинских властей. Мужчине вменяют "террористические преступления", совершенные на территориях ЛНР и ДНР в 2014–2015 годах. Украинские власти запросили у Финляндии его экстрадицию.