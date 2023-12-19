Арестованный в Финляндии гражданин РФ Торден не признал свою вину

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Гражданин РФ Воислав Торден (Ян Петровский), который был задержан финской стороной по подозрению в военных преступлениях на Украине, отрицает свою вину. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на адвоката Наталию Мальгину.

"Мой подзащитный полностью отрицает свою вину, и у меня, как и у всей команды защиты, есть полные основания верить в его слова", – указала правозащитница.

Днем ранее в результате первого слушания Окружной суд города Хельсинки решил заключить Тордена под стражу по подозрению в совершении военного преступления при отягчающих обстоятельствах и военного преступления на Украине. Мужчину отправили в тюрьму города Вантаа.

В конце августа стало известно о задержании гражданина по запросу властей Украины, однако на тот момент его личность не раскрывалась. По некоторым данным, мужчину задержали за месяц до этого, а посольство уведомило о ситуации только в конце лета.

Впоследствии появилась информация, что задержанным является Ян Петровский, один из лидеров диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич", которая могла быть связана с ЧВК "Вагнер". Его обвинили в "террористических преступлениях", совершенных на территориях ЛНР и ДНР в 2014–2015 годах. Украинские власти запросили у Финляндии его экстрадицию.

Уже 8 декабря Верховный суд Финляндии призвал отпустить 36-летнего гражданина РФ на свободу. Суд постановил, что Тордена нельзя экстрадировать на Украину. Помимо прочего, в инстанции не увидели оснований для нахождения мужчины под стражей.