Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

В мире

18:31

Суд Шри-Ланки оштрафовал собиравших жуков россиян на 14 тыс долларов

происшествия за рубежом

Фото: AP Photo/Eranga Jayawardena

Суд на Шри-Ланке приговорил россиян, обвиняемых в сборе жуков, к штрафу в размере 14,2 тысячи долларов и к условному сроку в два года с испытательным периодом до пяти лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство России в Коломбо.

Штраф им нужно оплатить до 11 марта. Только тогда они могут получить паспорта, чтобы вернуться в Россию. Если виновные не оплатят вынесенный судом штраф, их ждет тюремное заключение. Граждане свою вину признали.

С 1 января 2022 года власти Шри-Ланки обязали иностранных туристов заполнять до вылета онлайн декларации здоровья Health Declaration Form. В форму вносятся данные о пассажире, скан паспорта, сертификат вакцинации (при наличии), а также результат отрицательного ПЦР-теста не старше 72 часов.

Кроме того, при посадке на рейс нужно предъявлять QR-код в электронном или бумажном виде. После заполнения декларации о здоровье он придет на почту. При этом на сегодняшний день есть возможность заполнить декларацию здоровья на борту самолета или в аэропорту Коломбо.

Также с января упростили правила въезда детей на Шри-Ланку. Власти повысили возраст, с которого требуется ПЦР-тест. До этого документ нужен был для детей с 2 лет, а с 1 января это правило распространится на пассажиров от 12 лет.

Читайте также

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать