Суд Шри-Ланки оштрафовал собиравших жуков россиян на 14 тыс долларов

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Суд на Шри-Ланке приговорил россиян, обвиняемых в сборе жуков, к штрафу в размере 14,2 тысячи долларов и к условному сроку в два года с испытательным периодом до пяти лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство России в Коломбо.

Штраф им нужно оплатить до 11 марта. Только тогда они могут получить паспорта, чтобы вернуться в Россию. Если виновные не оплатят вынесенный судом штраф, их ждет тюремное заключение. Граждане свою вину признали.

С 1 января 2022 года власти Шри-Ланки обязали иностранных туристов заполнять до вылета онлайн декларации здоровья Health Declaration Form. В форму вносятся данные о пассажире, скан паспорта, сертификат вакцинации (при наличии), а также результат отрицательного ПЦР-теста не старше 72 часов.

Кроме того, при посадке на рейс нужно предъявлять QR-код в электронном или бумажном виде. После заполнения декларации о здоровье он придет на почту. При этом на сегодняшний день есть возможность заполнить декларацию здоровья на борту самолета или в аэропорту Коломбо.

Также с января упростили правила въезда детей на Шри-Ланку. Власти повысили возраст, с которого требуется ПЦР-тест. До этого документ нужен был для детей с 2 лет, а с 1 января это правило распространится на пассажиров от 12 лет.