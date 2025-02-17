Два автомобиля столкнулись на Перовской улице

Две машины столкнулись на Перовской улице возле дома 59. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

По данным Дептранса, сейчас на месте ЧП задействованы оперативные службы города. Обстоятельства ДТП и сведения о пострадавших выясняются.

В ведомстве предупредили, что движение в районе ДТП затруднено. В связи с этим водителей попросили выбирать альтернативные маршруты.

Ранее автомобилист насмерть сбил женщину на юге Москвы. По данным столичной Госавтоинспекции, на Варшавском шоссе возле дома 170А водитель BMW наехал на пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате женщина погибла на месте происшествия.

До этого несколько машин столкнулись друг с другом на Рязанском проспекте в районе дома 39, строения 1. При этом информация о пострадавших не разглашалась.

