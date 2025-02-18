Новости регионов: пожар произошел в придорожном кафе под Уссурийском

Под Уссурийском произошел крупный пожар. Кадры опубликовала прокуратура Приморского края. Возгорание случилось в придорожном кафе-гостинице на трассе Хабаровск – Владивосток. Огонь быстро охватил стену и крышу здания, распространился на площади около 200 квадратных метров. Рядом с кафе находится заправка, но спасателям удалось остановить огонь. Пострадавших при ЧП нет, администратор эвакуировалась до приезда сотрудников МЧС. Прокуратура контролирует установление причин пожара.

Южные регионы продолжает засыпать снегом. На этот раз под ударом стихии оказался город Сочи. Уже вторые сутки там продолжает действовать штормовое предупреждение. Сообщается, что снег добрался до Лазаревского района.

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